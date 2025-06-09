За выходные в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадал 41 человек

На дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области за минувшие выходные (с 6 по 8 июня) произошло 938 аварий. Статистику опубликовала пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции (ГАИ).

Так, за эти дни в Петербурге случилось 708 аварий, из них 24 — с пострадавшими. Данные по 47-му региону — 230 и 11 соответственно.

В ДТП на дорогах города за минувшие выходные пострадал 31 человек (в том числе трое детей), также есть погибший. В авариях на дорогах 47-го региона пострадали девять взрослых и один ребенок, один человек скончался.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель «Лады» погиб в массовом ДТП с бензовозом на трассе «Кола» под Петербургом.

Дарья Астанина