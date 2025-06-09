Глава Горного Алтая Андрей Турчак отправил правительство в отставку

Правительство Республики Алтай отправлено в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Турчак

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности»,— отметил он.

Основанием для отставки правительства стали изменения, внесенные ранее в Конституцию региона. Как писал «Ъ-Сибирь», эти изменения были предложены главой Горного Алтая и утверждены госсобранием — эл курултаем в апреле этого года. Они предполагают, в частности, разделение постов главы и премьер-министра. Кроме того, республиканский парламент получил право утверждать всех членов правительства.

По словам господина Турчака, новый состав правительства он представит на этой неделе. Кандидатуры его членов будут рассмотрены госсобранием на сессии 24 июня.

Валерий Лавский