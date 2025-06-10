Фестиваль «Движение» в Екатеринбурге собрал свыше 120 тыс. человек

В Екатеринбурге фестиваль авто- и мотокультуры «Движение» посетили более 120 тыс. человек, сообщили в городской администрации. Мероприятие прошло в прошлые выходные — 7 и 8 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Перед мотозабегом напутственное слово с самого большого в мире БелАЗа сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. В колонне по Екатеринбургу проехали мотоциклисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска, Омска, Казани, Кургана, Уфы, Хабаровска, Читы, Костромы, Перми, Краснодара, Улан-Удэ, Иркутска и других городов России.

Мероприятие прошло на 20 площадках, например, на улице 8 Марта состоялся Кубок России по суперэндуро и соревнования по водно-моторному спорту на городском пруду. В Историческом сквере дали концерты группы «Комната Культуры», «Заточка», «Ночные Снайперы», а также Найк Борзов.

Напомним, на второй фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который проходил в Екатеринбурге и Верхней Пышме прибыли не менее 4 тыс. мотоциклистов.

Как прошел мотофестиваль — в материале «Модное слово "движ" — это про нас»

Ирина Пичурина