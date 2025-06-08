В Свердловской области стартовал фестиваль «Движение», который проходит в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Мероприятие второй год объединяет байкеров, спортсменов, любителей музыки и спорта. В этом году хедлайнерами мероприятия стали Найк Борзов, «Комната Культуры» вместе с Женей Трофимовым и Диана Арбенина с группой «Ночные Снайперы». За ходом фестиваля следила корреспондент «Ъ-Урал» Полина Щуцкая.



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Открытие фестиваля «Движение» уже традиционно провели в Музейном комплексе военной техники в Верхней Пышме. На торжественной части участников поприветствовали врио главы региона Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, видеообращения к «мотобратьям» записал уральский полпред Артем Жога.

«Модное слово “движ” — это про нас, про Свердловскую область. И, конечно, тематика этого года приближена к главному событию — 80-летию Победы»,— заявил Денис Паслер. На старт мотопробега приехали замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, министр культуры Светлана Учайкина, основатель компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и чемпион мира по боксу Константин Цзю.

На первой площадке фестиваля собралось более 4 тыс. байкеров. Все они — участники мотопробега, колонна проследовала от Верхней Пышмы до Екатеринбурга. В общей мотоколонне поехал и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «На итоговом оргкомитете год назад обещал, что в следующем фестивале приму участие не только как гость, но и как участник. Слово сдержал»,— сообщил господин Орлов.

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Фестиваль мотокультуры «Движение» впервые прошел в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8-9 июня 2024 года. Его организовала Ассоциация свободных байкеров. Тогда было задействовано 30 площадок и четыре сцены. В нем приняли участие около 80 тыс. зрителей и 2,5 тыс. мотоциклистов. Проект реализуется при поддержке врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и администрации Екатеринбурга.

В Екатеринбурге главная спортивная площадка фестиваля располагалась у «Мытного двора». Там проходило мотошоу, с показательными выступлениями байкеров. Профессиональные спортсмены исполнили трюки в дисциплинах эндуро, джимхана, стантрайдинг и FMX. В первый день фестиваля проходил кубок России по эндуро. В нем приняли участие лучшие райдеры. Рядом с показательными выступлениями байкеров проходила школа безопасной езды ГАИ.

Посмотрев на экстремальные выступления, жители города стали собираться у главной сцены фестиваля — в Историческом сквере. Здесь в начале вечера выступила уральская группа «Шарташ», основанная сыном экс-лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца Никитой Бобунцом и его другом Александром Воробьевым. А затем на на сцене выступили группы «Заточка» и Drammatix.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Найк Борзов

Фото: Полина Щуцкая Найк Борзов

Фото: Полина Щуцкая

Главным хедлайнер первого дня фестиваля стал «Найк Борзов». Во время исполнения «Последней песни» пространство у сцены озарили тысячи фонариков, а свой хит «Верхом на звезде» он исполнил в унисон с жителями города.

На второй день фестиваля, в воскресенье, 8 июня, гостей фестиваля ждал финиш ретро-ралли «Движение Урал». С 19:30 в Историческом сквере группа «Комната Культуры» вместе с Женей Трофимовым исполнят свои хиты, в частности завирусившуюся песню «Поезда». Фестиваль завершится концертом группы «Ночные снайперы» с Дианой Арбениной.

Полина Щуцкая