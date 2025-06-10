По подозрению в растрате задержана управляющая соцфондом по Красноярскому краю

Под следствием оказалась управляющая соцфондом по Красноярскому краю Елена Лапко, она задержана, сообщил ТАСС. По данным агентства, в отношении нее возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса — ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Управляющая якобы фиктивно трудоустроила в отделение фонда свою знакомую. Оперативно получить комментарий следствия не удалось, телефон приемной регионального отделения соцфонда не отвечал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В декабре 2023 года бывший глава Пенсионного фонда Красноярского края Денис Майборода получил 12,5 года колонии строгого режима по делу о коррупции. Также суд приговорил его к штрафу в 1,3 млн руб. и на 14 лет запретил занимать определенные должности. Экс-глава ПФР обвинялся в получении взяток на 18 млн руб. и растрате имущества фонда на 100 млн руб.

Илья Николаев