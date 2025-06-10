Кабмин Хакасии оспорил в суде закон о межбюджетных отношениях

Правительство Хакасии оспорило в судебном порядке ряд положений закона «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия», принятого верховным советом республики. Соответствующее административное исковое заявление к парламенту региона направлено в Верховный суд Хакасии.

Речь идет о положениях закона, касающихся порядка применения мер ответственности к органам местного самоуправления. По оценке республиканского правительства, они ограничивают полномочия исполнительной власти по управлению республиканским бюджетом, противоречат Бюджетному кодексу РФ и принципу самостоятельности бюджетов, а также «создают правовую неопределенность, при которой главы муниципальных образований могут без последствий нарушать соглашения с республикой и, в том числе, принимать решения о повышении собственной заработной платы».

«Обращение в суд является предусмотренным законом способом правовой защиты и направлено на обеспечение устойчивости бюджетной системы региона, а также соблюдение установленных компетенций между ветвями власти»,— говорится в сообщении официального портала исполнительных органов Республики Хакасия.

Как писал «Ъ-Сибирь», закон «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия» был принят верховным советом в декабре 2024 года. Он запрещает правительству республики сокращать дотации муниципалитетам за нарушение финансовой дисциплины без согласования с парламентом. В январе 2025-го глава региона Валентин Коновалов отказался подписывать этот закон, назвав его «антинародным» и противоречащим Бюджетному кодексу РФ. В мае парламент преодолел вето главы и принял закон.

Валерий Лавский