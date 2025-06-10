При падении обломков БПЛА в Белгородской области пострадал восьмилетний мальчик

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в Белгородском районе региона. В результате падения обломков БПЛА пострадал восьмилетний мальчик.

«Он был с бабушкой, которая самостоятельно привезла его в больницу. У ребёнка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В настоящее время он проходит обследование в детской областной клинической больнице»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Минобороны России заявляло, что с 21:50 до 23:55 мск силы ПВО сбили 76 беспилотников. Из них 16 уничтожены над Белгородской областью. Опасность атаки БПЛА в регионе продолжает действовать.