Трамп назвал США единственным победителем во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты были единственным государством, победившим во Второй мировой войне. СССР, по его словам, только помогал.

«Мы единственные, кто не празднует это (День Победы,— "Ъ"). Именно мы выиграли войну. Россия помогла»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Forbes). При этом он добавил, что забывать о многомиллионных человеческих потерях СССР в войне нельзя.

В начале мая Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали «несравнимо больше» для победы в Первой и Второй мировых войнах, чем другие страны. Тогда он также объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне.