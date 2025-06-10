Мэр рассказал о праздновании Дня России в Ярославле

В Ярославле основной площадкой празднования Дня России станет парк на Даманском острове. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

В парке запланирована концертная программа: выступят творческие коллективы города. Для юных горожан будут организованы патриотические квизы, интеллектуальные игры и интерактивные площадки.

Если будет хорошая погода, то над центром города можно будет увидеть парашютистов ДОСААФ с флагами России. Также состоится традиционное ралли классических автомобилей от автоклуба «Медведь». Полная программа празднования уже утверждена, пояснил господин Молчанов.

«Вместе с представителями правоохранительных органов из УМВД, Росгвардии согласовали карту безопасности для порядка на массовых мероприятиях»,— добавил мэр Ярославля.

Куда еще можно будет сходить в Ярославле в ближайшие выходные — в афише «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова