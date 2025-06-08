День России, «Город 312» и «МедвеЖесть»

В Ярославле в период с 9 по 15 июня пройдут выступление оркестра под открытым небом, концерт «Элли на маковом поле», такие спектакли как «Аленький цветочек» и «Мертвые души», презентации книг о денежной истории города и его архитектуре, а неподалеку от города состоятся джип-фестиваль «МедвеЖесть» и рок-фестиваль с участием группы «Город 312». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы "Город 312" Диана Макарова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Солистка группы "Город 312" Диана Макарова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерты

В арт-клубе «Китайский лётчик Джао Да» 14 июня пройдет концерт певицы, выступающей под псевдонимом «Элли на маковом поле». Она исполняет музыку в жанре инди-поп, выпустила три альбома и синглы. Стоимость билета – от 2 тыс. руб.

Спектакли

10 и 11 июня в Волковском театре московский Театр Терезы Дуровой покажет мюзикл «Аленький цветочек», созданный по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова. Оркестровое сопровождение насыщает постановку лирическими и драматическими красками. Стоимость — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Аленький цветочек"

Фото: Официальный сайт Волковского театра Спектакль "Аленький цветочек"

Фото: Официальный сайт Волковского театра

10 июня на сцене Дома Актера состоится моноспектакль «Пыль» в рамках независимого проекта «Лаборатория 13». Это история о судьбе немецкой писательницы Ирмград Койн, которая писала книги о самых обычных людях своей страны, подверглась преследованию фашистов, пережила две мировые войны, оказалась в забвении и в конце жизни познала успех и славу. В главной роли — актриса Руслана Доронина, которая снималась в сериале «Слово пацана» (мать Айгуль). Стоимость билетов — от 600 руб.

В Ярославском цирке 12, 13 и 14 июня можно посетить премьерный спектакль «Парад Великой Победы». Зрителям предложат увидеть войну глазами ветеранов: первый бой, письма из дома, концерты на передовой, штурм Рейхстага и триумфальный Парад Победы. В шоу примут участие более 100 артистов, легендарные животные и техника времен войны. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

15 июня в областном Доме актера состоится спектакль «Мертвые души». Спектакль решен в духе дорожного приключения, где к вечному пассажиру Чичикову в повозку подсаживаются попутчики. В постановке заняты всего три актера (Илья Богатырев, Петр Круговихин, Сергей Рядовкин), которым предстоит передать все многообразие палитры бессмертного произведения Гоголя. Стоимость билетов — от 700 руб.

Выставки и экскурсии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский художественный музей Фото: Ярославский художественный музей

До 15 июня в Ярославском художественном музее работает выставка академика Российской академии художеств, народного художника РФ Николая Мухина, который является известным мастером монументальной живописи. На выставке представлены произведения господина Мухина 1980-х-2010-х годов из собрания музея. Стоимость входного билета — 200 руб.

Лекции и встречи

9 июня в библиотеке им. Некрасова состоится презентация книги Светланы Михеевой «История денег в Ярославле. Квест-путеводитель». Путеводитель ведет читателя по центральной части Ярославля, представляя историю древнего города через историю денег. Архитектурные сооружения города, объекты культурного наследия стали поводом для разговора о том, как ярославцы зарабатывали деньги и на что их тратили. Вход свободный (начало в 18:00).

10 июня в библиотеке им. Некрасова состоится презентация книги Натальи Землянской «Дома и люди: биографии ярославских домов». Накопив большой материал по истории застройки Ярославля, она решила поделиться с жителями города своими знаниями о старинных домах и людях, когда-то в них живших. Работа над книгой «Дома и люди» велась с 2001 года по 2023 год. Вход свободный (начало в 18:00).

14 июня в Ярославской областной библиотеке им. Некрасова состоится творческий вечер московского писателя-прозаика, главного редактора литературного журнала «ЛитСоты» Анастасии Черновой «На высоком берегу...». В программе также прозвучат песни и романсы, произведения ярославских авторов «ЛитСот». Вход свободный (начало в 14:00).

День России

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

12 июня в Губернаторском саду художественного музея Ярославский губернаторский симфонический оркестр, хоровая капелла «Ярославия» и молодые оперные певцы исполнят шедевры русской классической музыки в рамках марафона классической музыки «Кантата. Россия». В программе – кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева и увертюра, арии и сцены из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. Бесплатные билеты могут получить подписчики официальной группы «Вконтакте» министерства культуры Ярославской области.

С 12 по 14 июня в санатории «Сосновый бор» (село Великое, Гаврилов-Ямский район) состоится рок-фестиваль с участием группы «Город 312». Также выступит один из старейших эстрадных оркестров страны, который занесен в Книгу рекордов России. На фестивале будут организованы фуд-корт, арт-пространства и мастер-классы. Входной билет на фестиваль — 1,5 тыс. руб.

В те же дни в Гаврилов-Яме пройдет XV, юбилейный фестиваль дорожной песни «Страна ямщика». В программе – смотры, конкурсы, выставки, концерты и работа тематических площадок.

13-14 июня на территории автокемпинга «ТехноХутор» под Ярославлем состоится джип-фестиваль «МедвеЖесть». На специально подготовленной трассе для кольцевых гонок участники смогут продемонстрировать свои навыки в управлении автомобилем. Также гостей ждет джип-триал – испытание на прочность машин и водителей при преодолении сложных препятствий. Регистрацию участники могут пройти на сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Кино

В кинотеатрах Ярославля вышел в прокат фильм «Балерина». По сюжету опытная наемница и по совместительству балерина охотится на убийц своей семьи. Главную роль исполнила Ана де Армас. Жанр фильма — боевик, триллер.

Также можно будет посмотреть фильм «Поле чудес». В нем рассказывается о том, как дружная компания детей проводит лето в дачном поселке. У них есть штаб на кукурузном поле и выдуманная легенда, согласно которой недалеко от села спрятан клад с сокровищами. Выясняется, что некий бизнесмен хочет выкупить поле и построить там рынок. Друзьям необходимо не допустить этого. Жанр — приключения, семейный, комедия.