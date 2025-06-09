ООН надеется, что Грета Тунберг и другие активисты с Madleen не пострадают

В ООН выразили надежду, что Грета Тунберг и другие активисты, которые находились на судне Madleen, не пострадают. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

«Разумеется, мы продолжим следить за развитием ситуации»,— сказал господин Хак на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале ООН).

Madleen относится к коалиции «Флотилия свободы». Судно отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа, включающей детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование. Вместе с Гретой Тунберг на борту корабля находился ирландский актер Лиам Каннингем и несколько других активистов.

Судно было перехвачено военно-морскими силами Израиля. Власти страны восприняли акцию как попытку спровоцировать антиизраильские настроения в мире. 9 июня в МИД Израиля сообщили, что судно прибыло в израильский порт Ашдод.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прогнали парус».

Елизавета Шмакова