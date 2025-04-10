Винодельня Сергея Галицкого в 2024 году показал рекордную прибыль

Винодельческая компания ООО «Русский терруар», совладельцем которой является Сергей Галицкий, увеличила чистую прибыль по РСБУ в пять раз по итогам 2024 года, до 399,3 млн руб. Выручка предприятия выросла на 27% до 258,6 млн руб. Это максимальный показатель с момента основания компании, следует из финансовой отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русский терруар» учреждено в сентябре 2016 года в Краснодаре. Основным видом деятельности компании является выращивание винограда. Владеют компанией краснодарский бизнесмен, миллиардер Сергей Галицкий (51%) и его полный тезка Сергей Галицкий-мл. (49%), которого СМИ называют шурином известного предпринимателя. Как указано на сайте винодельни, под проект задействовано 200 га земель, расположенных в окрестностях Анапы. «Русский терруар» владеет товарными знаками Galitskiy&Galitskiy, «Галицкий и Галицкий», Cosaque, Ballet Blanc, «Неандерталец», PETROUCHKA, Grand Jete и другими.

Наталья Решетняк