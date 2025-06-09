Иран пообещал ответить в случае атаки Израиля на ядерные объекты страны

Доступ к конфиденциальной информации об атомной сфере Израиля позволит Ирану в случае атаки совершить ответный удар по скрытым ядерным объектам противника. Об этом сообщили в Высшем совете национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики.

«Завершение разведывательно-оперативного цикла позволит военным страны немедленно отразить любую возможную атаку израильского режима на ядерные объекты страны, напав на его скрытые ядерные объекты»,— сказано в сообщении ВСНБ (цитата по иранскому государственному телеканалу IRIB).

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами после этого сказал телеканалу, что полученные данные позволят повысить точность попадания иранских ракет.

В конце мая президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал не наносить удары по Ирану. По его мнению, это может привести к срыву сделки Вашингтона с Тегераном по ядерной программе.

Подробнее о ситуации между США, Ираном и Израилем — в материале «Ъ» «Иран столкнул лбами США и Израиль».

Екатерина Отрашкевич