Девелопер «Брусника» выкупил ТЦ «Хоровод» в районе «Тихого Компроса»

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в девелоперской группе «Брусника», компания приобрела комплекс зданий ТЦ «Хоровод» по ул. Куйбышева, 108, 110 и 112, в районе «Тихого Компроса» в Перми. В этой локации «Брусника» с помощью механизма комплексного развития будет возводить новый жилой квартал. В собственность девелопера ТЦ «Хоровод» и земельные участки под ним перешли в марте 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас компания демонтирует строения торгового центра, об этом недавно сообщило 59.ru. ТЦ «Хоровод» вместе с другими жилыми и коммерческими строениями попал в проект по реновации территории «Тихого Компроса». Как уточнили в «Бруснике», завершить снос «Хоровода» планируется до 31 июня 2025 года.

Кроме того, по проекту комплексного развития территории (КРТ) девелопер демонтирует двухэтажное административное здание по адресу: ул. Куйбышева, 106 / ул. Клары Цеткин, 5. Однако эти работы в 2025 году не предусмотрены, а начнутся позже. По данным онлайн-справочника 2ГИС, в административном здании находится 19 различных офисов.

Напомним, минувшей осенью компания группы «Брусника» выиграла на торгах право комплексного развития территорий, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Площадь для реновации составляет 6,53 га и включает пять многоквартирных аварийных домов. После расселения аварийных домов инвестор должен заняться комплексным развитием территории, построить там около 100 тыс. кв. м жилья, в том числе передать муниципалитету несколько квартир для детей-сирот. Застройщик обязан также заняться озеленением территории, устроить тротуары, дворовые площадки и наружное освещение. Завершить проект КРТ надо в течение восьми лет.