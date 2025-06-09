В Краснодаре объявили ракетную опасность
Вечером в понедельник, 9 июня, в Краснодаре объявили сигнал «Ракетная опасность». Предупреждение разослала система РСЧС.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Жителям города рекомендуют сохранять спокойствие и быть внимательными. Просят избегать открытых мест на улице, зайти в закрытое помещение без окон и оставаться там до получения сигнала отбоя.
Ранее в ЕДДС Краснодара прокомментировали СМС-сообщения о беспилотной опасности. Поступивший сигнал о беспилотной опасности не является следствием прямой атаки на территорию Краснодара или другого населенного пункта.