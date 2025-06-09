Умер автор популярных шпионских романов Фредерик Форсайт

Английский писатель и сценарист Фредерик Форсайт умер в возрасте 86 лет, сообщает The Guardian. Автор романов «День шакала» и «Псы войны» более 20 лет проработал агентом британской разведывательной службы MI6. Четырехкратный лауреат премии Эдгара Аллана По за лучший роман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фредерик Форсайт

Фото: Kieran Doherty / Reuters Фредерик Форсайт

Фото: Kieran Doherty / Reuters

Фредерик Форсайт родился 25 августа 1938 года в городе Ашфорд, графство Кент. В 1956–1958 годах служил в Королевских военно-воздушных силах в качестве пилота. В 1961 году начал работать в агентстве Reuters, а в 1965 году — в BBC.

Первым романом Фредерика Форсайта стал «День шакала» (1971). Автор позже признавался, что никогда не хотел быть писателем и начал свою творческую карьеру, чтобы заработать денег на еду. Несмотря на это, первая книга господина Форсайта стала международным бестселлером. За нее он получил премию Эдгара Аллана По за лучший роман.

Позже Фредерик Форсайт написал романы «Досье Одессы», «Четвертый протокол» , «Псы войны», «Альтернатива Дьявола», «Ветеран», «Мститель», «Афганец», «Список убийств» и другие. В 2006 году общей тираж его книг составил более 70 млн.

В 2015 году писатель признался, что работал на службу британской внешней разведки MI6 и принимал участие в миссии по получению документов у советского агента в Восточной Германии. Он рассказывал, что начал сотрудничать с разведкой во время войны в Нигерии в 1967–1970 годах и продолжил передавать им данные уже после того, как получил всемирную известность. При этом Фредерик Форсайт говорил, что не получал за эту работу денег.

Королева Елизавета II в 1997 году возвела Фредерика Форсайта в кавалеры ордена Британской империи II степени.

Екатерина Отрашкевич