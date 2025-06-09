Двое детей пострадали при пожаре в квартире на Ланском шоссе

Вечером 9 июня в трехкомнатной квартире, расположенной в доме 10 по Ланскому шоссе, случился пожар, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Инцидент произошел в 18:41, горела обстановка на площади 15 кв. м.

В результате происшествия пострадали двое несовершеннолетних, их доставили в больницу. Справиться с огнем удалось за полчаса усилиями трех пожарно-спасательных расчетов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека погибли при пожаре в садоводстве «Дони» в Пушкинском районе. Огонь уничтожил трехэтажный жилой дом размером 7х9 м.