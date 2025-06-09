ВТБ рассматривает ограничение выдачи льготной ипотеки из-за низкой рентабельности таких кредитов. В мае выдача ипотеки в банке выросла на 50%. При этом 95% пришлось на программы с господдержкой. Доля одобрений по льготной ипотеке остается высокой.

Т-Банк запустил сервис выездного сбора биометрии совместно с Минцифры и ЦБТ (Центр биометрических технологий). Благодаря специально разработанному внутри Т-Банка комплексному решению, пользователи смогут сдать ее в любом удобном для них месте, в удобное время и сразу получить доступ ко всем сервисам и услугам, которые подтверждают и устанавливают личность с помощью биометрических данных. Ранее для этого требовался поход в МФЦ или отделение банка. Сегодня в России с помощью биометрии можно получить несколько десятков сервисов и услуг, для этого нужно оставить заявку на сайте или в мобильном приложении Т-Банка. После этого представитель приедет в удобное для пользователя место. Процесс сбора занимает от двух минут. Данные сразу загружаются в Единую биометрическую систему.

Мошенническое приложение якобы Газпромбанка появилось в магазине AppStore. Такие приложения могут получить доступ к вашим личным данным, говорится в сообщении кредитной организации. Актуальные мобильные версии всегда можно найти на официальном сайте банка.