ТСЖ «Наш Дом» получило представление от прокуратуры за завышение платежей по ЖКУ

Прокуратура Московского района внесла представление в адрес председателя правления ТСЖ «Наш Дом» после выявления «необоснованного завышения» платы за ЖКУ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По итогам проведенной проверки районная прокуратура установила, что жителям одного из местных домов в период с января по май текущего года начислялись завышенные платежи в рамках статьи «ЭксПрибУч» («Эксплуатация приборов учета»,— прим. ред). Она является частью раздела «содержание жилого помещения». В прокуратуре пришли к выводу, что размер начислений не соответствует утвержденному тарифу. В данный момент представление в адрес председателя организации находится на рассмотрении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Петербурга выявила нарушения при капремонте жилого дома в Купчино.

Дарья Астанина