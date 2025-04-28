Прокуратура Петербурга выявила нарушения при капремонте жилого дома в Купчино

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга по итогам проверки в сфере ЖКХ потребовала устранить нарушения, допущенные при проведении капитального ремонта многоквартирного дома на улице Ярослава Гашека, д. 7, корпус 1.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что подрядчик ненадлежащим образом выполнил работы по окрашиванию и оштукатуриванию балконных плит. На самих балконах обнаружены следы намокания, отслоения покрытия и трещины, что свидетельствует о некачественной гидроизоляции.

Помимо этого, прокуратура района выявила дефекты при восстановлении бетонных ступеней — сколы и неровности. А также нарушение герметичности примыкания отливов к фасаду здания.

В адрес руководства некоммерческой организации «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» было внесено представление, исполнение которого находится на контроле прокуратуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подрядчики в Санкт-Петербурге выплатили более 37 млн рублей за нарушения при капремонте.

Валерия Мальцева