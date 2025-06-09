США ожидают быстрого успеха в торговых переговорах с Китаем

Директор Национального экономического совета Кевин Хассетт заявил, что он ожидает быстрых результатов от переговоров делегаций США и КНР в Лондоне. По его мнению, стороны быстро придут к соглашению, в результате чего как введенные Китаем ограничения на экспорт редкоземельных металлов, так и американские ограничения на экспорт в КНР технологий будут смягчены. По его словам, это касается, в частности, доступа Китая к американским полупроводникам, хотя речь и не идет о наиболее продвинутых чипах Nvidia.

Переговоры начались сегодня в Лондоне, ожидается, что они продлятся два дня. За последние месяцы отношения США и Китая неоднократно ухудшались и улучшались.

В апреле администрация Дональда Трампа ввела экспортные пошлины в 145% на товары из КНР, Китай в ответ на это также ввел 125-процентные пошлины для американских товаров. В мае на встрече в Женеве стороны договорились о снижении пошлин на 90 дней, однако позже США обвинили КНР в нарушении договоренностей.

Яна Рождественская