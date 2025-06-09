Трамп усомнился в компетентности губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса

Президент США Дональд Трамп назвал «некомпетентными» губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс из-за их реакции на произошедшее в Лос-Анджелесе.

«Мы приняли отличное решение, отправив Национальную гвардию для борьбы с жестокими, спровоцированными беспорядками в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью стерт с лица земли»,— написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Посоветовав им поблагодарить президента за принятое решение, американский лидер подчеркнул: «Вместо этого они предпочитают лгать жителям Калифорнии и всей Америки, говоря, что в нас не было необходимости и что это были "мирные протесты"».

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за ввода войск Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов. Перед этим губернатор потребовал от президента и главы Пентагона Пита Хегсета отозвать Нацгвардию и предоставить местным властям самостоятельно разобраться с ситуацией.

6 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки из-за действий Иммиграционной и таможенной службы США, занятой по распоряжению Белого дома поимкой и высылкой нелегалов из страны. Для подавления волнений Дональд Трамп распорядился отправить в город, который считается одним из городов—убежищ для мигрантов, 2 тыс. бойцов Национальной гвардии. Власти Калифорнии, поддерживающие демократов, обвинили администрацию президента США в попытке напугать собственных граждан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».

Анастасия Домбицкая