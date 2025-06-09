Спрос на ремонт кондиционеров в Краснодаре вырос на 19%

В мае 2025 года спрос на ремонт и обслуживание климатического оборудования в в Краснодаре увеличился на 19%, в Сочи — на 47% по сравнению с апрелем. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рост интереса к сервисным услугам зафиксирован среди частных лиц и в корпоративном сегменте. В обоих городах активность проявили поставщики услуг.

В Краснодаре число компаний, предлагающих такие услуги, увеличилось на 28% к апрелю. В Сочи количество предложений по ремонту кондиционеров и вентиляционных систем возросло на 32% за месяц.

В годовом сопоставлении краснодарский рынок демонстрирует стабильную динамику: спрос вырос на 33%, а предложения — на 56% по сравнению с маем 2024 года.

Алина Зорина