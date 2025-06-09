Арестованному предпринимателю Дмитрию Дзепе стало плохо во время суда

В Нижегородском райсуде пришлось прервать прения по судебному процессу, в котором прокурор Нижегородской области требует обратить в доход государства недвижимость предпринимателя Дмитрия Дзепы и его родных, приобретенную по инвестиционным контрактам с начала 2000-х годов. Арестованный коммерсант с иском не согласен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Дзепа

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дмитрий Дзепа

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На очередном заседании он по видеоконференцсвязи из СИЗО попытался сделать некое заявление, но судья Жанна Сенькина его прервала и не позволила говорить в стадии прений. Затем она ограничила во времени выступления адвоката Ольгу Краснову, критиковавшую позицию прокуратуры. В ответ ответчики заявили судье отвод, который был отклонен.

Судебное заседание пришлось прервать из-за плохого самочувствия заключенного. Сначала сделать перерыв попросил тюремный медик, измеривший Дмитрию Дзепе артериальное давление и сообщивший, что в изоляторе очень жарко. «Препараты для снижения давления он принял? Вы дали ему таблетку, через сколько она подействует?», — спросила судья. После десятиминутного перерыва суд продолжился, но спустя полчаса врач в СИЗО попросил прекратить заседание, так как арестованному опять стало плохо: пульс у него зашкаливал за 100 ударов. В итоге прения были отложены на 11 июня. Вступившим в процесс адвокатам Александра Дзепы, сына предпринимателя, отказали в ознакомлении с делом, сообщив, что рабочий день в суде закончился, и решение об ознакомлении будет принято в течение трех дней.

Иван Сергеев