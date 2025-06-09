«Все это стоит денег»

Путь «Флотилии свободы» закончен. Израиль обещает отправить Грету Тунберг домой как можно скорее. Катера израильских ВМС задержали яхту Madleen с группой пропалестинских общественников и препроводили ее в порт Ашдод. После чего все участники проекта будут депортированы. Группа граждан разных стран, включая шведскую активистку, пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа и доставить в этот район груз гуманитарной помощи. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает произошедшее большой пиар-акцией сторонников левых идей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Грета Тунберг — повзрослевшая левая активистка, ей уже 22 года. Начинала она, как известно, в 16 лет. Боролась за чистоту климата, вернее сказать, против его изменения. У леваков это что-то вроде новой религии — борьба с парниковым эффектом. Однако сейчас они переключились на спасение несчастной голодающей Газы, где по-прежнему правит движение «Хамас» (признанно террористическим в большинстве стран мира), которое устроило резню 7 октября 2023 года против израильских граждан, в основном мирных.

Полная морская блокада сектора Газа была введена в далеком 2007 году в ответ на провокации и обстрелы территории еврейского государства. Они особенно усилились после прихода к власти в секторе указанного выше движения «Хамас». С тех пор попытки прорвать эту самую блокаду левыми активистами и разного рода защитниками палестинцев происходят периодически. Существует специальный проект «Флотилия свободы». К слову, все это стоит немалых денег. Говорят, за этим всем стоит Катар и другие богатые арабские страны. Зачем все это делается? В первую очередь для того, чтобы выставить Израиль в самом негативном свете.

В 2010 году подобное приключение кончилось стрельбой и человеческими жертвами. Израильский спецназ высадился на судно с гуманитарной помощью, вроде бы там была провокация, открыли огонь, и закончилось все это плачевно. И вот сейчас Грета Тунберг вместе с соратниками, другими пропалестинскими активистами, среди которых находится также ирландский актер Лиам Каннингем, исполнитель роли Давоса Сиворта из «Игры Престолов», решили повторить подвиг предшественников. Они арендовали шхуну под британским флагом под названием Madleen и отправились в путь. В Израиле на этот счет разгорелась дискуссия.

В частности, были такие предложения, мол, а почему бы и нет, давайте пропустим их в Газу, пусть они доставят помощь непосредственно «Хамасу» и заодно познакомятся поближе со своими кумирами.

В этой связи приводится следующий пример: был такой левый активист Витторио Арригони, он несколько лет проживал в Газе, помогал бороться с Израилем, но потом был похищен и убит группой салафитских джихадистов. Но нынешняя история закончилась относительно благополучно: Madleen препроводили в израильский порт Ашдод, Грету и ее соратников теперь отправят домой. Там ее, естественно, встретят как героя: не побоялась известной всему свету израильской военщины.

Но почему бы в следующий раз Грете Тунберг не отправиться, например, в Иран, Йемен к хуситам или в Судан с грузом гуманитарной помощи? Есть еще такая прекрасная страна как Сомали, там тоже есть проблемы с продуктами и правами человека. Почему бы к ним не направить соответствующую флотилию? Правда, вряд ли такое путешествие состоится. Ибо на этом все эти пиар-акции левых идей могут враз и закончиться.

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Дмитрий Дризе