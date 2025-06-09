Главные новости за 9 июня. Кавказ

Договора купли-продажи имущества ООО «АК Ставрополь Авто» за 2,2 млрд руб. заключен с компанией «Центрстройинвест», подконтрольной холдингу «Технодинамика» госкорпорации Ростех.

Двух участников организованной преступной группы признали виновными по части 4 статьи 159 УК РФ и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество при поставке молочной продукции в дошкольные учреждения Ставрополя.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров распорядился ввести особый противопожарный режим на Кавминводах и усилить контроль защитных мер в связи с жаркой погодой в регионе. Документ запрещает разведение костров, сжигание травы и проведение огнеопасных работ под открытым небом.

Аэропорт Ставрополь обслужил за пять месяцев 2025 года 204,8 тыс. пассажиров, что на 7,5% меньше аналогичного периода прошлого года из-за приостановки международных рейсов в связи с реконструкцией воздушного пункта пропуска.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло освободил от должности министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майрана Тамаева по его собственному желанию.

Северная Осетия возглавила рейтинг российских регионов по приросту малых и средних предприятий в сельском хозяйстве. За четыре месяца 2025 года количество аграрных предприятий в республике увеличилось на 135 единиц, что составляет рост на 8,2%.

Северокавказские регионы показали низкие результаты в рейтинге доступности бензина по России с ростом цен до 2,5 руб. за л. Кабардино-Балкария заняла 82-ю строчку с показателем 56,68 руб. за л.