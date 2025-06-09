На Северном Кавказе цены на топливо выросли на 2,5 рубля

Северокавказские регионы показали низкие результаты в рейтинге доступности бензина по России с ростом цен до 2,5 руб. за л. Кабардино-Балкария заняла 82-ю строчку с показателем 56,68 руб. за л, , сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Карачаево-Черкесия расположилась на 81-м месте со стоимостью 56,99 руб. за л— рост составил 2,2 руб.

Северная Осетия заняла 80-ю позицию при цене 56,05 руб. за л, подорожавшей на 2,4 руб.

Ставропольский край занял 72-е место со стоимостью 57,74 руб. за л — увеличение составило 2,5 руб.

Москва заняла второе место при стоимости 57,38 руб. за л, выросшей на 3 руб. Третью позицию занял Чукотский автономный округ с 2,4 тысячи л и неизменной ценой 68 руб. за л.

В среднем по России на чистую зарплату можно приобрести 1,3 тыс. литров бензина АИ-92 по цене 56,48 руб. за л — рост составил 2,4 руб.

Николай Аксенов