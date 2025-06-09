В Ярославле оцифровали «Музей-Фабрику»

В Ярославле оцифровали историю Ярославской Большой мануфактуры. О начале работы онлайн-архива «Ъ-Ярославль» сообщила основательница музея-фабрики Юлия Кривцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

В архив входят каталог аудиозаписей и расшифровок интервью, карта района с историями о знаковых местах, лента времени, а также методические материалы для педагогов и исследователей. Создавался архив командой Textil совместно с компанией «Музейные кодовые системы» и студентами ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.

«Цифровая платформа выросла из проекта "Фабричный круг" и встреч с фабричными, их внуками и детьми. Более пяти лет команда собирала устные истории и семейные материалы, чтобы сохранить живую память о фабричном Ярославле»,— рассказала госпожа Кривцова.

Проект Textil появился 10 лет назад на территории фабрики «Красный Перекоп». В 2019 году в рамках проекта был открыт «Музей-Фабрика», закрытый в конце 2024 года из-за проблем с арендой. Как отметила Юлия Кривцова, онлайн-архив аналогичен существовавшему музею.

«Пространство архива не менее уютное и прекрасное, чем был наш музей. И точно не менее глубокое и наполненное. Можно листать ленту времени и останавливаться на интересующих вас событиях. Можно задержаться на карте района и послушать «фабрику», «чудильник», «стадион» или «лабаз». Скоро мы дополним аудиопосвящениями другие локации района»,— написала на своей странице Юлия Кривцова.

Создатели надеются, что такой архив поспособствует увеличению числа исследовательских и журналистских работ и социокультурных проектов, посвященных индустриальному наследию. Проект поддержали Благотворительный фонд Владимира Потанина и Фонд президентских грантов.

Алла Чижова