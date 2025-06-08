Водитель «Лады» погиб в массовом ДТП с бензовозом на трассе «Кола» под Петербургом

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Кола» с участием бензовоза. Трагический дорожный инцидент произошел в воскресенье, 8 июня, в 11:50 на 85-м километре Мурманского шоссе, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 41-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Scania с полуприцепом, не соблюдая безопасную дистанцию, столкнулся с легковым автомобилем «Лада», за рулем которой находился 36-летний мужчины, а также с «Газелью» под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте. Информация о состоянии других участников аварии не уточняется. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал об очередном ДТП с участием байкера, который погиб, врезавшись в фонарный столб на Репнинской улице в Петербурге.

Андрей Цедрик