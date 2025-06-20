«Благодаря туризму возрождаются села в горных ущельях»

Инвестиции в развитие туристско-рекреационного потенциала Северной Осетии превышают 40 млрд руб. Главным событием отрасли стало открытие в марте 2025 года всесезонного горного курорта «Мамисон», который посетили уже более 15 тыс. гостей. Министр экономического развития республики Северная Осетия — Алания Марат Сокаев рассказал в интервью Guide, как развитие индустрии гостеприимства стало драйвером роста всей экономики региона и чем привлекательна республика для искушенного туриста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономического развития Северной Осетии Марат Сокаев

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Северной Осетии Министр экономического развития Северной Осетии Марат Сокаев

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Северной Осетии

Guide: Насколько Северная Осетия популярна у туристов? Откуда приезжают гости?

Марат Сокаев: Популярность республики ежегодно растет. По данным биллинговых компаний, в 2024 году регион посетили более 1,6 млн человек. Это почти на 11% больше, чем в 2023 году, когда общее количество посетителей составило почти полтора миллиона человек. Люди едут со всей России: из столицы нашей Родины, соседних регионов, Сибири, ближнего зарубежья.

Говорить о динамике туристического потока в начале туристического сезона 2025 года преждевременно. Мы можем пользоваться только проверенными данными, которые статистические органы подадут позже. Однако по информации о количестве купленных билетов и биллинге звонков могу прогнозировать рост турпотока. К примеру, на майские праздники было забронировано 98% номерного фонда. Не последнюю роль в этом сыграл технический запуск всесезонного курорта «Мамисон», который состоялся в марте.

G: Какие места пользуются наибольшей популярностью?

М. С.: Осетия уникальна по расположению городских агломераций вблизи горных массивов. Владикавказ — одна из главных точек притяжения. Комфортный уютный зеленый город с богатой историей и большим количеством музеев, театров, выставок-ярмарок, исторических памятников и арт-объектов. Где еще на Кавказе утром вы сможете покататься на лыжах, а вечером посетить оперу? Особой популярностью пользуются наши живописные ущелья: Даргавское, Алагирское, Фиагдонское, Дигорское, Цейское, а теперь и Мамисонское. Сложно описать словами всю красоту природы нашей Осетии — лучше один раз увидеть!

G: Сколько средств размещения в Северной Осетии и какова средняя загрузка по году?

М. С.: По данным единого реестра объектов классификации в сфере туристской индустрии на 24 апреля 2025 года, в Северной Осетии — Алании расположено 83 коллективных средства размещения, прошедших классификацию. К ним относятся гостиницы, мотели, хостелы и другие организации гостиничного типа, а также специализированные средства размещения: санаторно-курортные организации, дома отдыха, кемпинги, базы отдыха, туристические базы. Средняя загрузка средств размещения составляет 80%. Пиковый период загрузки выпадает на июль и август.

G: По мнению экспертов, недостаток крупных отелей с высоким уровнем сервиса (четыре-пять «звезд») ограничивает привлекательность региона для туристов. Как вы оцениваете ситуацию в этом плане?

М. С.: Да, действительно, нехватка отелей с большим номерным фондом, высокого класса обслуживания влияет на туристическую привлекательность. Осетии нужны такие объекты. Мы заинтересованы в привлечении инвесторов, желающих строить крупные отельные комплексы у нас. Сегодня в республике действуют разные механизмы поддержки, одним из которых является возможность получения земельного участка без торгов под масштабный инвестпроект. Именно таким объектом может стать строительство крупного отеля с номерным фондом более 120 номеров. Для таких инвестпроектов сегодня существуют и программы государственной поддержки со стороны Минэкономразвития РФ. Инициаторы проектов могут воспользоваться льготами, предоставляемыми кредитными организациями, в рамках действующих мер поддержки. В то же время мы стремимся совмещать все типы номерного фонда для удобства наиболее широкого круга гостей. У нас активно развивается сельский и экотуризм: модульные домики, кемпинги и экодеревни пользуются повышенным спросом. Скажу на примере «Мамисона»: на крупном курорте, несомненно, должен быть номерной фонд повышенного уровня комфорта. При этом необходимо учесть красоту и уникальность местного ландшафта. Мы стремимся развивать туризм с крайне бережным отношением к своим историческим памятникам, уникальным природным богатствам и объектам культурного наследия.

Справка В феврале 2025 года пресс-служба института развития Кавказ.РФ сообщила о завершении первого этапа строительства горнолыжного курорта «Мамисон». Создано 14 км трасс различного уровня сложности. Техническое открытие «Мамисона» состоялось в середине марта 2025 года. В настоящее время гостям доступны более 10 км горнолыжных трасс, канатные дороги и размещение в экодеревне. Планируется, что к 2030 году на территории «Мамисон» будут работать 43 км трасс и пять подъемников, появится около 3 тыс. мест размещения и 2,6 тыс. рабочих мест, а сам курорт ежегодно сможет принимать до 345 тыс. туристов.

G: Вы упомянули сельский и экотуризм. Какие еще виды туризма наиболее развиты в республике?

М. С.: Северная Осетия — это популярное место у любителей горных походов и трекинга. Растет интерес к нашим достопримечательностям и у любителей культурного и этнографического туризма. Гости интересуются местными традициями, архитектурой и искусством. Республика богата историческими памятниками, музеями, у нас часто проходят разнообразные культурные мероприятия. Кроме того, Северная Осетия известна своими историческими церквями и монастырями, что также привлекает туристов.

Отмечу и активное развитие спортивного туризма. Регион предлагает широкие возможности для любителей зимних видов спорта, в частности лыжных и сноубординга. Летние виды спорта, такие как парапланеризм и рафтинг, также становятся все более популярными.

Также развивается вип-туризм инкогнито для публичных персон. Уникальное разнообразие в предоставлении спокойного и комфортного отдыха в единении с природой привлекает в регион все больше известных людей.

Арт-объект «Природа в наших руках»

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Северной Осетии

G: Какие проблемы в индустрии гостеприимства республики стоят наиболее остро и что делается для их решения?

М. С.: Назовем их не «проблемами», а задачами. Есть задачи, которые мы решаем: расширение номерного фонда, аттестация и обучение гидов, развитие туристической инфраструктуры. Внутренний туризм дал мощный толчок в развитии курортных регионов, и мы эффективно используем эту возможность. Туризм — это не изолированная сфера развития бизнеса, каждый рубль, привезенный туристом, идет на развитие республики в целом. Благодаря туризму возрождаются села в горных ущельях. Развитие сегмента малого и среднего предпринимательства в Северной Осетии — основная сфера туристической индустрии. И по этому показателю в первом квартале 2025 года мы вошли в топ-10 по России.

G: Какие цели ставят власти в плане развития туристической привлекательности республики?

М. С.: Глава нашей республики Сергей Меняйло отметил, что тот же «Мамисон» имеет мультипликативный эффект для развития смежных отраслей: от расширения пропускной мощности аэропорта до восстановления жизни в ранее угасающих селах, расположенных по дороге к курорту, развития там инфраструктуры общепита, индустрии развлечений и многого другого. Каждая заправка по дороге к курортам — это вклад в развитие туризма.

Благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство» в Северной Осетии — Алании реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие туристско-рекреационного потенциала региона общей стоимостью более 42 млрд руб. В ходе реализации проектов планируется создать более 2,5 тыс. рабочих мест. Так, помимо самого крупного инвестпроекта последних лет — «Мамисона», в республике создается комплекс всесезонного тематического парка «Алания парк». Общая стоимость проекта 3,2 млрд руб., планируется создать 150 рабочих мест к 2028 году.

Вопрос развития туризма мы рассматриваем комплексно, и сегодняшний интерес к Северной Осетии, несомненно, сыграет положительную роль в экономическом и культурно-социальном развитии нашей республики.