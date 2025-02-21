Свернуть в горы

В Северной Осетии завершился первый этап строительства горнолыжного курорта «Мамисон». В его создание инвесторы вложили более 19 млрд руб. К этому объекту будет запущено транспортное сообщение из аэропорта и железнодорожного вокзала Владикавказа. По мнению экспертов, на начальных этапах развития нового курорта его целевой аудиторией станут жители республики и туристы, приезжающие сюда на отдых.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Кавказ.РФ Фото: пресс-служба Кавказ.РФ

Об окончании строительства первого этапа нового курорта сообщила пресс-служба института развития Кавказ.РФ. Здесь уточнили, что на первом этапе на объекте создано 14 км трасс различного уровня сложности. Перепад высот составит до 930 м. «Сейчас завершают монтаж двух первых канатных дорог и профилирование горнолыжных трасс, – пояснили в Кавказ.РФ. – Также проводится обучение и интеграция персонала курорта. Свой опыт передают специалисты службы эксплуатации и спасатели курортов "Эльбрус" и "Ведучи". Первых гостей примет эко-деревня из 30 домов, установленных двумя первыми резидентами (этой) особой экономической зоны (ОЭЗ)». О том, когда именно состоится открытие первой очереди нового курорта, в Кавказ.РФ не сказали.

По словам главы республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло, в создание первой очереди «Мамисона» частные инвесторы вложили более 19 млрд руб.

«Бюджетных средств в сам курорт не вложено, только в инфраструктуру: инженерные сети, дорогу, тоннель»,— подчеркнул господин Меняйло.

Он добавил, что сейчас в ОЭЗ работают четыре резидента. На курорт будет запущено транспортное сообщение из аэропорта Владикавказ и местного железнодорожного вокзала.

Как отметил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, весь последний год строительные работы продолжались в несколько смен и без выходных. Аномально бесснежная зима-2024/2025 помогла не останавливаться в стройке, но заставила специалистов поволноваться при подготовке трасс.

«Мамисон» станет третьим горным курортом Северо-Кавказского туристического кластера, который Кавказ.РФ строит с нуля. Ранее компания открыла курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне. Планируется, что к 2030 году на территории «Мамисон» будут работать 43 км трасс и пять подъемников, будет создано около 3 тыс. мест размещения и 2,6 тыс. рабочих мест, а сам курорт ежегодно сможет принимать до 345 тыс. туристов.

В пресс-службе национального туроператора «Алеан» предположили, что на начальных этапах развития «Мамисон» его целевой аудиторией будут жители республики, которые могут добраться туда на автомобиле за три-пять часов, а также туристы, которые приезжают на отдых во Владикавказ.

По мнению представителей «Алеан», в ближайшие пять лет «Мамисон» не сможет составить конкуренции курортам Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

«Пока на горнолыжном комплексе в Северной Осетии не сформирован номерной фонд. Туристическая инфраструктура только зарождается. Нет предложений для круглогодичного отдыха. На успешных примерах горнолыжных курортов Северного Кавказа, где спрос на отдых растет не только в период катания, но и в межсезонье, видно, что, помимо хороших трасс, важна развлекательная инфраструктура, событийная повестка, хорошая гостиничная база», — объяснили в пресс-службе туроператора.



Так, «Архыз» с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025-го принял свыше 141 тыс. человек. Это, по данным пресс-службы курорта, на 15% больше, чем годом ранее. Курортный поселок Домбай, по информации правительства Карачаево-Черкесии, в новогодние праздники привлек порядка 84 тыс. гостей.

Вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян заметил, что на данном этапе развития «Мамисон» главная задача — построить места для проживания. Сейчас здесь 30 домов, а нужно, чтобы было 700 или даже тысяча, уверен господин Мкртчян. «Необходимо строить большие вместительные отели на 200 номеров и больше. Но такие объекты будут создавать три-пять лет. Если здесь смогут создать серьезный жилой фонд в течение пяти лет, то к 2030 году перспективы у нового курорта будут хорошие», — резюмировал эксперт.

Андрей Николаев