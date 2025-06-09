Минобороны опубликовало видео возвращения из плена российских военных

Минобороны опубликовало видео с российскими военными, возвращенными в результате первого этапа обмена с Украиной. На родину вернулась группа пленных возрастом до 25 лет. Число освобожденных военных не уточняется.

Обмен военнопленными Россия и Украина согласовали в Стамбуле 2 июня в ходе переговоров. Делегации договорились вернуть тяжелобольных и раненых пленных, а также военнопленных в возрасте до 25 лет. Также стороны договаривались обменяться телами погибших военнослужащих по формуле «6 тыс. на 6 тыс.».

9 июня в Минобороны заявили о старте масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих. Однако обмен не состоялся, украинская сторона объяснила, что дата процедуры не была согласована.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переговорное окоченение».

Екатерина Отрашкевич