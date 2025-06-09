Денис Паслер запретил свердловчанам разводить костры в праздничные дни

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер напомнил жителям региона о действующем особом противопожарном режиме и призвал к соблюдению правил пожарной безопасности в преддверии праздничных выходных. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, особый противопожарный режим действует на территории Свердловской области с 19 апреля. Ранее за майские праздники зафиксировано более 280 нарушений противопожарного режима. За нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы для граждан от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц от 30 до 60 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. руб.

«Запрещено разводить костры, готовить пищу на открытом огне, в том числе на нестационарных мангалах. Впереди длительные выходные, и я призываю всех, кто запланировал поездки за город, на дачи, соблюдать эти жизненно важные правила»,— подчеркнул глава региона.

По словам господина Паслера, региональные службы работают в усиленном режиме. Текущую обстановку отслеживают патрульные группы. К борьбе с пожарами готовы почти 1,4 тыс. работников Уральской авиабазы и около 600 единиц техники.

Полина Щуцкая