В майские праздники свердловчане нарушили противопожарный режим более 280 раз

В Свердловской области за майские праздники зафиксировано более 280 нарушений противопожарного режима. Они выявлены в ходе рейдов лесничеств, администраций муниципалитетов, МЧС и полиции, сообщил департамент информационной политики области.

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Министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов сообщил, что жители региона игнорировали запреты и готовили пищу на мангалах в парках и прибрежных зонах — например, на территории Карасье-Озерского лесопарка, на правом берегу Белоярского водохранилища, в парке Лесоводов России и Оброшинском лесопарке. Во всех случаях сотрудники составляли протоколы на месте.

Всего за праздничные дни проведено более 2,7 тыс. рейдов, в ходе которых были выявлены случаи поджога травы.

Особый противопожарный режим действует на территории Свердловской области с 19 апреля. За последнюю неделю апреля свердловчане нарушили его 179 раз. За нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы для граждан от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц от 30 до 60 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. руб.

Ирина Пичурина