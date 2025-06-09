17 человек застряли на аттракционе в парке развлечений «Остров мечты» в Москве

В парке развлечений «Остров мечты» в Москве 17 посетителей оказались заблокированы на высоте во время катания на аттракционе «Поезд». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«(Застряли) в том числе пять детей»,— заявил собеседник агентства.

Из комментария ГУ МЧС следует, что причиной неисправной работы аттракциона стал сбой в подаче электроэнергии. Пожарно-спасательные подразделения контролировали проведение ремонтных работ и спуск людей с высоты, добавили в ведомстве. По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», к настоящему моменту «всех пассажиров "Воздушного поезда" благополучно спустили вниз».