В результате ДТП под Мышкином погибла девочка, еще одна в больнице

В результате ДТП в Мышкинском районе на 134 км автодороги «Углич-Некоуз-Брейтово» погибла несовершеннолетняя, еще один ребенок пострадал. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ярославской области. «Ъ-Ярославль» сообщал, что Hyundai и Ford столкнулись утром 9 июня, по уточненным данным авария произошла в 09:20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Ford — девочка 2013 года рождения — от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Hyundai, а также пассажиры автомобиля Ford — женщина 1986 г.р., девочка 2021 г.р. — доставлены в больницу»,— сообщили в госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Hyundai Santa Fe 1954 года рождения выехал на встречную полосу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Антон Голицын