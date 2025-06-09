В Ярославской области в ДТП погибли два человека

В Ярославской области в аварии на дороге Углич-Некоуз-Брейтово, по предварительным данным УМВД, погибли два человека. В ведомстве уточняют, что ДТП зафиксировано в 9:55 9 июня в Мышкинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Участниками аварии стали автомобили Hyundai и Ford.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем Ford Fusion, двигавшимся во встречном направлении»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На месте столкновения работают сотрудники полиции и другие оперативные службы. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Алла Чижова