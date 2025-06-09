В Ярославской области в ДТП погибли два человека
В Ярославской области в аварии на дороге Углич-Некоуз-Брейтово, по предварительным данным УМВД, погибли два человека. В ведомстве уточняют, что ДТП зафиксировано в 9:55 9 июня в Мышкинском районе.
Фото: Прокуратура Ярославской области
Участниками аварии стали автомобили Hyundai и Ford.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем Ford Fusion, двигавшимся во встречном направлении»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
На месте столкновения работают сотрудники полиции и другие оперативные службы. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.