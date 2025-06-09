Хоккейные клубы «Ижсталь» и «Нефтехимик» продлили договор о сотрудничестве

Хоккейные клубы «Ижсталь» и «Нефтехимик» продлили договор о спортивном сотрудничестве, сообщается на страницах клубов в соцсетях. Исполнительный директор ижевского клуба Евгений Лойферман отметил, что помимо финансовой поддержки нижнекамский «Нефтехимик» оказывает «помощь в части усиления игроков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик» Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

«Договор предусматривает командирование в “Ижсталь” наших перспективных воспитанников, где они получат необходимое игровое время и возможность расти профессионально,— сказал гендиректор «Нефтехимика» Игорь Ларионов. — А у хоккеистов, которые не пройдут в основной состав “Нефтехимика”, появится возможность проявить себя в команде Высшей лиги. Также, благодаря сотрудничеству, детско-юношеская спортивная школа “Нефтехимик” получает стабильную подпитку подающими надежду юными игроками из Удмуртии».

Напомним, в предыдущий раз соглашение продлевалось в октябре 2024 года. В мае 2023 года пресс-служба нижнекамского клуба сообщала, что через игровую практику «сталеваров» за два сезона прошли около 40 игроков системы «Нефтехимика». Взаимодействие двух клубов было налажено в 2021 году.