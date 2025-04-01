Объявленная властями Удмуртии «перезагрузка» не помогла команде «Ижсталь» ощутимо улучшить результат в завершившемся сезоне Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ): «сталевары» заняли 31-е место из 33. При этом целью «обновления» команды называется завоевание турнирного кубка в ближайшие 3-4 года. Эксперты считают, что на неудовлетворительных результатах «Ижстали» мог сказаться недостаток финансирования, не согласившись при этом со мнением, что ижевский коллектив является фарм-клубом «Нефтехимика». Как проходит «перезагрузка» удмуртской команды — в материале «Коммерсантъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Хоккейная команда «Ижсталь» из Удмуртии закончила сезон Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) 2024/2025 на 31-й строчке из 33. На счету сталеваров 20 побед и 44 поражения. В начале октября главой региона Александром Бречаловым была объявлена «большая перезагрузка» профессионального клуба, которая, как ожидалось спортсменами и болельщиками, должна была улучшить рейтинг клуба и сказаться на его результатах.

«Цели у нас амбициозные. Мы считаем, что в последующие 3-4 года, при системной работе "дети—молодежь—профессиональная команда", мы можем побороться за Кубок ВХЛ. Да, сейчас это звучит, может быть, излишне авантюрно, потому что мы на 33-м месте, но "лиха беда начало"»,— говорил в октябре прошлого года господин Бречалов.



В рамках обновления с ноября 2024 г. было увеличено финансирование команды (точная сумма не называлась ни властями, ни руководством клуба). В декабре господин Бречалов заявил, что на следующий сезон 2025/2026 финансирование команды увеличится в 2 раза. Он уточнил, что финансовую поддержку «сталеваров» планируется повысить в первую очередь за счет спонсоров, а не республиканского бюджета.

Согласно бухгалтерской отчетности клуба, доступной в системе «Спарк-Интерфакс», в 2022 году «Ижсталь» была профинансирована из бюджета на 95 млн руб., в 2023-м целевые взносы увеличились до 116 млн руб. Исходя из этого, бюджетное финансирование команды в 2025 году приблизительно может составить до 250-300 млн руб. Для сравнения, пермский ХК «Молот» в 2023 году получил из бюджета региона субсидию в размере 199,5 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», общий же бюджет краевого клуба оценивался в сумму более 500 млн руб. Большая часть финансирования — средства спонсоров. «Молот» прошел в плей-офф ВХЛ в сезоне 2024/2025.

В рамках «перезагрузки» в тренерском штабе произошел ряд перестановок: сменился главный тренер клуба — им вновь стал Константин Маслюков, должность замдиректора по стратегическому развитию занял Рамиль Сайфуллин, спортивным директором ХК «Ижсталь» назначили Константина Турукина. Состав клуба также пополнился сразу несколькими новыми игроками, среди которых вратари Лоренс Зинаддин и Даниил Захаров, нападающие Александр Редков и Алексей Клочков, защитники Артем Икамацких и Глеб Шаборшин и другие.

Кроме того, председателем федерации хоккея Удмуртии стал депутат Госсовета Удмуртии, гендиректор АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова Дмитрий Арсибеков, который сменил на посту действующего исполнительного директора ХК «Ижсталь» Евгения Лойфермана. «Формируем новый состав с целью системных изменений в последующие пять лет. Этот шаг — часть комплексного плана по выстраиванию единой вертикали хоккея»,— прокомментировал изменение вице-премьер региона Тимур Меджитов.

Господин Меджитов рассказал «Ъ-Удмуртия», что несмотря на слабый результат в сезоне, после начала перезагрузки «клуб начал показывать достойные результаты, а болельщики могли наблюдать красивую игру».

«Для полного обновления клуба нужен более длительный период, поэтому продолжим системную работу. Первые шаги уже сделаны: закуплены автобусы для команд ХК "Ижсталь" и МХК "Прогресс", подписано соглашение с авиакомпанией "Ижавиа" для оптимизации сложной логистики при выездных сериях, обновлены медицинский блок, раздевалки клуба, закуплена новая форма. Конечно, продолжаем реконструкцию домашней арены клуба — ледового дворца "Ижсталь"»,— отметил результаты и планы господин Меджитов.

Причинами неудач в сезоне вице-премьер назвал слабый состав игроков команды на старте и неудачные назначения в тренерском штабе. Финансирование команды, по мнению вице-премьера, «не является единственным и достаточным» условием для победы. «Примеры в лиге это показывают»,— подчеркнул господин Меджитов.

Исполнительный директор клуба Евгений Лойферман в разговоре с «Ъ-Удмуртия» оценил достигнутый в сезоне результат как неудовлетворительный.

«Спортсмен-профессионал обязан добиваться результата при любых сбивающих факторах. Ни в коем случае, никто не собирается делать "скидку" на обстоятельства. Задача каждого члена хоккейного клуба "Ижсталь", от водителя автобуса до игрока команды — выдавать максимум своих возможностей»,— заявил господин Лойферман.

По его словам, «Ижсталь» находится в начале «перезагрузки», первыми шагами которой стало укрепление материальной базы и тренерского штаба. Как сообщил руководитель клуба, в рамках обновления команда уже пополнилась 13-ю новыми игроками. Главным условием побед господин Лойферман назвал подбор перспективных кадров и сплочение команды.

Исполнительный директор федерации хоккея Татарстана Кирилл Голубев, воспитанник «Ижстали», среди возможных причин неудовлетворительных результатов «сталеваров» в текущем сезоне называет недостаток финансирование и недостаточную привлекательность клуба для игроков.

«Кроме того, отсутствие стабильности в руководстве и тренерском составе может негативно сказаться на командной химии и моральном духе»,— добавил господин Голубев.

По словам спикера, переток игроков из одной команды в другую не является редкостью, как и подготовка своей молодежи на базе другого клуба. Он не считает верным мнение о том, что «Ижсталь» является фарм-клубом «Нефтехимика». Однако эксперт подтвердил, что сегодня нижнекамский клуб ведет подготовку своих молодых игроков, недотягивающих до КХЛ, на базе ижевской команды.

18 октября 2024-го стало известно о продлении сотрудничества ХК «Ижсталь» с нижнекамским «Нефтехимиком». В мае 2023 года пресс-служба нижнекамского клуба сообщала, что через игровую практику «сталеваров» за два сезона прошли около 40 игроков системы «Нефтехимика».

Среди сильных сторон команды он назвал преданное фанатское сообщество и потенциал для развития местных игроков. Для улучшения результатов, на взгляд эксперта, следует инвестировать в развитие молодежной команды, устанавливать долгосрочные контракты с ключевыми игроками и тренерами, улучшить условия для тренировок и активно работать над имиджем клуба.

Дмитрий Горбунов