В Геленджике турпоток вырос на 10%

Геленджик готов принять в летний период порядка 4,7 млн туристов. Рост турпотока составил около 10%, сообщил мэр города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«По видеосвязи доложил руководителю Роспотребнадзора Российской Федерации Анне Поповой и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву о старте в Геленджике курортного сезона 2025 года»,— написал в своем Telegram-канале господин Богодистов.

По его словам, к началу курортного сезона в Геленджике полностью завершена подготовка пляжных территорий: 74 пляжа обследованы и введены в эксплуатацию. Это на три пляжных территории больше, чем в 2024 году. Проведено более 1,2 тыс. лабораторных исследований морской воды и 271 исследование песка — все показатели в пределах санитарных норм.

В санаторно-курортной сфере работают 90 учреждений и более 2,8 тыс. средств размещения, 434 объекта прошли классификацию. Работу скорой помощи обеспечивают 10 круглосуточных бригад, в автопарке — 18 автомобилей.

В этом году туристы переориентируются с пляжей Анапы на другие отечественные курорты, часть из них рассматривают Геленджик и Туапсе. Спрос на песчаные пляжи Черного моря вырос на 15%.

Алена Воробьева