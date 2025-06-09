Спрос на песчаные пляжи Черного моря вырос на 15%

Спрос на морской отдых на песчаных пляжах на Черноморском, Азовском и Каспийском морях вырос на 15%. Об этом сообщает туроператор Алеан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным экспертов, туристы переориентируются с пляжей Анапы на другие отечественные курорты, часть из них рассматривают Геленджик и Туапсе, спрос на отели у первой береговой линии в этих городах будет постепенно расти в течение сезона.

«В Геленджике доступны объекты размещения в центре города, рядом с песчаными городскими пляжами. Проживание в отеле с тарифом «полный пансион» обойдется в сумму от 62,3 тыс. руб. на двоих взрослых с ребенком на семь ночей летом»,— сообщили в пресс-службе Алеан.

На курортах Краснодарского края на Азовском море (в Ейском и Темрюкском районах) доступны номера в отелях от 45,5 тыс. руб. с завтраками на двух взрослых с ребенком на семь ночей.

Также песчаные пляжи есть на Азовском побережье Крыма — в Керчи, Щелкино, с. Каменское, Золотое, Мысовое. Цены на проживание в отелях на Азовском море с тарифом «все включено» стартуют от 96,5 тыс. руб. на троих на семь ночей, полный пансион — от 49 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что структура бронирований Юга России изменилась из-за ЧС в Анапе. Снижение спроса в Анапе воздействует и на другие курорты Черноморского побережья Краснодарского края. В Сочи количество бронирований туров в начале июня снизилось на 30%, сниженный спрос также фиксируют в Геленджике.