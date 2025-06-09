Путин: БРИКС строит систему сотрудничества без санкций, диктата и дискриминации

Россия вместе с партнерами по БРИКС работает над построением системы международного сотрудничества без дискриминации, диктата и санкций. Об этом говорится в приветственной телеграмме президента России Владимира Путина участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Вместе с нашими партнерами, прежде всего по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления»,— отмечается в обращении российского лидера (цитата по ТАСС).

ПМЭФ пройдет в Петербурге с 18 по 21 июня. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уже заявил, что регион намерен заключить на мероприятии около 30 инвестиционных соглашений и привлечь более 620 млрд руб.

Какие деловые события пройдут в Петербурге в июне, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая