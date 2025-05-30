Деглобализация, экономика доверия и цифровые решения для промышленности и городов

Социально-экономическое развитие, энергетический и технологический суверенитет, оптимизация бизнес-процессов, международное сотрудничество — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель «Ренартисс Исаакий»

Фото: отель «Ренартисс Исаакий» Отель «Ренартисс Исаакий»

Фото: отель «Ренартисс Исаакий»

Конференция «XXI век — вызовы в области права интеллектуальной собственности» пройдет 4 июня в отеле «Ренартисс Исаакий». Мероприятие ориентировано на руководителей компаний, специалистов по развитию бизнеса, руководителей правовых, исследовательских и патентных департаментов, юристов, патентных поверенных, инженеров, изобретателей, специалистов по маркетингу и рекламе, бренд-менеджеров. В числе обсуждаемых тем: «Инновации и интеллектуальная собственность. Топ-10 изменений в российском законодательстве и практике в области ИС»; «Трансформации патентного права в России за 25 лет и их влияние на современную практику»; «Товарный знак и промышленный образец: точки соприкосновения»; «Франчайзинг — эффективный инструмент развития бизнеса».

В рамках конференции пройдет круглый стол на тему «Цифровые технологии и IT-решения как охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности».

11 июня в отеле «Введенский» состоится конференция «PRO. Реновация & девелопмент», актуальная для собственников отелей в стадии реновации, для владельцев и инвесторов строящихся объектов гостеприимства, включая санатории и курорты, для топ-менеджмента гостиниц. В ходе конференции будут раскрыты основные темы, связанные с реновацией и реструктуризацией отелей, инвестициями, работой с подрядчиками и УК, внедрением инновационных технологий. Приглашены ведущие эксперты отельного бизнеса.

В отеле Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel 17 июня пройдет форум «ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура». Мероприятие станет площадкой для профессионального обсуждения вопросов развития индустрии дата-центров и IT-аутсорсинга. На форуме рассматриваются основные аспекты проектирования, создания и эксплуатации дата-центров, предоставление услуг на их базе, а также вопросы повышения надежности и эффективности функционирования информационных систем. В рамках форума пройдут круглые столы и тематические дискуссии с участием ведущих экспертов.

Также 17 июня состоится «Мой бизнес Forum» на площадках КСК «Арена» на Крестовском острове. Мероприятие предусматривает насыщенную деловую программу, открытый диалог с представителями власти, обмен опытом и формирования долгосрочных партнерств. В программе форума — выступления ведущих экспертов, панельные дискуссии, мастер-классы и нетворкинг-сессии. В этом году акцент делается на нестандартных бизнес-моделях как самых успешных в современном мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

XXVIII Петербургский международный экономический форум будет проходить 18–21 июня в КВЦ «Экспофорум». ПМЭФ — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, и на протяжении своего существования с 1997 года сформировался как площадка для диалога политико-экономической элиты и обсуждения актуальных вопросов, касающихся России, развивающихся стран и глобальной экономики в целом.

В этом году в центре внимания — социально-экономическое развитие, управление, развитие технологий, цифровизация, экология, здравоохранение, транспорт, культура и туризм, образование и наука. В рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии, круглые столы, тематические бизнес-завтраки и теледебаты. В числе тем: деглобализация, переформатирование глобальной экономики, создание экономики доверия, развитие сильных локальных экономических центров. А также вопросы глобального, военного, продовольственного, энергетического, финансового, технологического, цифрового и культурного суверенитетов и их ресурсного обеспечения. Запланированы двусторонние деловые мероприятия в формате бизнес-диалогов; встречи с представителями стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

19–20 июня ИД «Коммерсантъ» проведет серию деловых мероприятий в рамках проекта Media Dome в особняке Ермолинского. В программе — сессия «Retail Evolution: стратегии успеха в эпоху цифровых трансформаций», посвященная ключевым вопросам и тенденциям развития современной торговли в условиях ускоренной цифровой трансформации; конференции «Цифровые решения для промышленности и городов», «Глобальные вызовы. Роль HR в реализации стратегий устойчивого развития». Участники мероприятия обсудят влияние технологий на рынок ритейла, обменяются опытом и кейсами лучших практик, исследуют новые модели взаимодействия с клиентами и сформулируют видение будущего отрасли.

26–27 июня в отеле Palace Bridge Hotel состоится VII ежегодная профессиональная конференция для ритейлеров «Категорийный менеджмент в белые ночи». Это событие объединяет профессионалов ритейла, категорийных менеджеров и поставщиков для обсуждения ключевых трендов, стратегий и передовых решений. В программе — доклады ведущих экспертов ритейла об актуальных стратегиях и инструментах; мастер-классы по практическому применению ключевых инструментов менеджмента; нетворкинг. Также будет предоставлена возможность реальной практики на симуляторе категорийного менеджмента в виртуальном мире CatMan Quest.

В отеле Hilton Hotel St. Petersburg Expoforum 26 и 27 июня пройдет конференция по генеративному и разговорному искусственному интеллекту Conversations для бизнеса и разработчиков. Запланировано четыре трека, более 40 докладов, дискуссии и нетворкинг. В фокусе конференции — стратегии внедрения GenAI в промышленности, медицине, EdTech, ритейле, финтехе и других отраслях; кейсы российских компаний по оптимизации бизнес-процессов с помощью GenAI — от HR и клиентского сервиса до логистики и саппорта; развитие AI-ботов и голосовых ассистентов с LLM. Новинкой станет Startup Track, посвященный поиску новых AI-идей в России и мире, трендам и success stories, открытый микрофон для GenAI-based-стартапов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ежегодная премии «Твердые знаки»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Ежегодная премии «Твердые знаки»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

26 июня состоится торжественная церемония награждения премии «Твердые знаки». Такое звание учреждено издательским домом «Коммерсантъ» и присваивается за вклад в развитие российского бизнеса, новаторские решения во всех секторах рынка, инновационные подходы и технологии, реализованные в бизнес-проектах. Традиционно «Коммерсантъ» будет чествовать победителей в следующих номинациях: «Сделка года», «Самый полезный чиновник для бизнеса», «Женщина у руля», «Амбициозный проект года». На торжественной церемонии соберутся ключевые персоны города: представители бизнеса, органов государственной власти, деятели культуры и искусства.

Елена Федотова