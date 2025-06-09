На всей территории Запорожской области отключилась электроэнергия

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на всей территории региона произошло отключение электроэнергии. К настоящему моменту восстановительные работы завершены, начато поэтапное подключение потребителей, сообщили в минэнерго региона.

В связи с атаками ВСУ ситуации с отключением могут повторяться в ближайшее время, добавил глава Запорожской области.

Высоковольтное оборудование было повреждено в северо-западной части Запорожской области 2 июня в результате атаки ВСУ. Тогда без света остались более 600 тыс. жителей региона. Электроснабжение восстановили на следующий день.

Екатерина Отрашкевич