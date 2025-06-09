Лавров оценил отношения Трампа и Путина

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом давно сложились рабочие отношения, заявил глава МИДа Сергей Лавров на Форуме будущего 2050. По его мнению, так и должны работать лидеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я считаю, что отношения, которые установились между президентами еще в первый срок Дональда Трампа, они рабочие, им не нужны никакие прелюдии, предисловия,— сказал он (цитата по ТАСС).— Они сразу в ходе контактов регулярных телефонных сразу приступают к сути». «Мне кажется, так и надо работать»,— добавил дипломат.

Глава МИД РФ также заявил, что Москва и Вашингтон сейчас в лучших отношениях, чем при предыдущей американской администрации Джо Байдена.

4 июня Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. По его итогам Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что «это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру». По словам Дональда Трампа, российский коллега предупредил его об ответе на недавние атаки Киева на российские аэродромы. В разговоре также была затронута тема Ирана. Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил готовность России содействовать успеху переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной программе.

О телефонном разговоре лидеров России и США — в материале «Ъ» «Владимир Путин переговорил переговоры».

Анастасия Домбицкая