Владимир Путин провел встречу с министром спорта Михаилом Дегтяревым

Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Они обсуждали развитие детско-юношеского, массового и адаптивного спорта, а также поддержку Национального олимпийского комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дегтярев и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Михаил Дегтярев и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам главы государства, международные спортивные организации «ориентируются на политическую конъюнктуру», а не на «принципы олимпизма». «Самое главное — поддерживать Национальный олимпийский комитет и с теми, кто хочет, а таких большинство в мире, выстраивать работу и на международных площадках: приглашать сюда наших друзей, с ними работать, проводить соревнования», — подчеркнул президент России.

Министр спорта Михаил Дегтярев выступил с докладом. Он сообщил, что в России спортом занимаются 22 млн детей, уточнив, что основное количество составляют школьники, которые посещают уроки физкультуры. При этом около 2 млн детей занимаются в спортивных школах и организациях. Также министр спорта доложил, что ведомство выпустило приказ об отмене всех стартовых взносов на детские соревнования. Он также предложил ввести уголовную ответственность за коррупцию в спортшколах.

По словам Михаила Дегтярева, массовым спортом занимается более 55% взрослого населения России. Он отметил, что гораздо активнее физкультурой стали заниматься пожилые люди. Глава министерства привел в пример Нижегородскую область, где все объекты спорта бесплатны для пенсионеров.

Также господин Дегтярев сообщил о развитии адаптивного спорта для участников боевых действий. Для участников спецоперации был проведен «Кубок защитников Отечества».

Кроме того, министр спорта доложил, что несмотря на отстранение российские атлеты завоевали 71 медаль (32 золотых) на международных соревнованиях.

Таисия Орлова