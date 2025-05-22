В Анапе завершен выпуск птиц после реабилитации в центре «Полярные зори»

Центр помощи пернатым «Полярные зори» в Анапе на Пионерском проспекте завершил основную работу. Птиц, пострадавших в результате разлива мазута в Черном море, поэтапно выпускают в естественную среду обитания, сообщили в оперштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

«В центре остались несколько особей, которых привезли с травмами. Хотя от последствий отравления мазутом они оправились, в дикой природе таким птицам не выжить. Сейчас решается вопрос с тем, куда их передадут дальше»,— говорится в сообщении.

Состояние пернатых оценивают орнитологи и ветеринары. По их словам, гагары почти не выживают в неволе, выпуск даже нескольких особей — уже успех. Чайки и чомги после реабилитации сами едят и плавают, но в дикой природе выжить не смогут. Птицы получают курс поддерживающей терапии.

В настоящий момент в Анапе продолжает функционировать центр по ул. Жемчужной в с. Витязево. Работать в нем продолжится до тех пор, пока всех пострадавших птиц не выпустят в естественную среду обитания после реабилитации.

Алена Воробьева