В Сочи спрос на покупку гаражей вырос на 70%

Спрос на покупку гаражей в Сочи за последний год увеличился на 70%, а интерес к аренде — на 28%, сообщил «Ъ-Сочи» руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов. Согласно данным платформы, в мае 2025 года количество запросов на покупку гаражей выросло на 40% по сравнению с январем, аренда — на 21%. При этом объем предложения объектов на продажу остался на уровне прошлого года, в то время как количество предложений по аренде увеличилось на 31% относительно мая 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В настоящее время на платформе размещено более 500 объявлений о продаже гаражей и свыше 90 — об аренде. Средняя цена покупки составляет 2,37 млн руб. (107,5 тыс. руб. за кв. м), аренда — 16 тыс. руб. в месяц (770 руб. за кв. м). Также фиксируется рост активности в сегменте машиномест: количество предложений на продажу выросло на 24%, на аренду — на 12%. На рынке доступно порядка 300 машиномест для покупки и более 230 — для аренды.

Средняя стоимость машиноместа оценивается в 2,1 млн руб. (133 тыс. руб. за кв. м), ставка аренды — 8,1 тыс. руб. в месяц (502 руб. за кв. м). Наиболее дорогие локации по обоим показателям — Центральный и Хостинский районы Сочи: в центре покупка машиноместа обойдется в среднем в 2,6 млн руб., аренда — в 10,2 тыс. руб. ежемесячно. В Хосте аналогичные значения составляют 2,5 млн и 8,2 тыс. руб. соответственно.

Жители города традиционно отдают предпочтение подземным паркингам, на которые приходится 68% спроса в сегменте покупки и 48% в аренде. Многоуровневые стоянки занимают 32% спроса при покупке и 21% при аренде.

Вячеслав Рыжков