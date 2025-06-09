Инвестор отложил возведение жилья на месте ярославской табачной фабрики

В Ярославле откладывается начало работ по ревитализации бывшей табачной фабрики на улице Победы. Об этом сообщили в областном министерстве инвестиций и промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория бывшей Ярославской табачной фабрики

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Территория бывшей Ярославской табачной фабрики

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что соглашение о ревитализации территории в ходе ПМЭФ подписали ярославский губернатор Михаил Евраев и учредитель ООО «Эко», бывший директор ярославской табачной фабрики Владимир Галагаев.

В план ревитализации входят строительство общественно-делового центра, магазинов и жилого комплекса. На реализацию проекта стоимостью 4,5 млн руб. закладывали три года, завершить все работы планировалось в 2026 году.

«Инвестор временно отложил начало работ в связи с необходимостью пересмотра внутренних финансовых приоритетов и условий реализации проекта»,— прокомментировали в министерстве.

Алла Чижова