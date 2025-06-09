Два детеныша зебр родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

В семействе зебр Чапмана, проживающих в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде, в один день родились два разнополых детеныша. Мамами стали зебры Марти и Ева, рассказали в пресс-службе зоопарка 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: зоопарк «Лимпопо» Фото: зоопарк «Лимпопо»

В животноводстве явление, когда самки рожают одновременно, называется синхронизацией выжеребки. Она предусматривает искусственные методы для одновременного появления потомства. Но зебры в зоопарке «решили синхронизироваться самостоятельно», рассказал директор «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Через 15 минут после рождения детеныши, как и положено зебрам, встали на ножки.

Галина Шамберина